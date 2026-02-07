Corteo contro i Giochi a Milano, sette fermi dopo gli scontri al CorvettoAgenti in tenuta antisommossa hanno bloccato la strada che porta alla tangenziale
Sette manifestanti fermati per essere portati in questura dopo gli scontri con le forze dell'ordine nella zona di Corvetto nel corso del corteo contro le Olimpiadi a Milano.
Dopo l'uso dell'idrante e le cariche, i manifestanti hanno indietreggiato. Dall'altra parte gli agenti in antisommossa hanno sbarrato la strada che prosegue verso la tangenziale est.
Il corteo è poi ripartito dopo gli scontri in zona Corvetto, quando un gruppo di manifestanti si è staccato per dirigersi verso la tangenziale est. I manifestanti hanno proseguito su viale Lucania, superando piazzale Bologna e tornando poi verso la città su viale Bacchiglione.
(Unioneonline)