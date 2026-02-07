Sette manifestanti fermati per essere portati in questura dopo gli scontri con le forze dell'ordine nella zona di Corvetto nel corso del corteo contro le Olimpiadi a Milano.

Dopo l'uso dell'idrante e le cariche, i manifestanti hanno indietreggiato. Dall'altra parte gli agenti in antisommossa hanno sbarrato la strada che prosegue verso la tangenziale est.

Il corteo è poi ripartito dopo gli scontri in zona Corvetto, quando un gruppo di manifestanti si è staccato per dirigersi verso la tangenziale est. I manifestanti hanno proseguito su viale Lucania, superando piazzale Bologna e tornando poi verso la città su viale Bacchiglione.

