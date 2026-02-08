Un uomo di 75 anni, residente in un comune della provincia di Pavia, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione e a un risarcimento provvisionale di 50mila euro per i reati di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo l'accusa durante le vacanze di Natale del 2020 si è reso responsabile di abusi nei confronti della nipotina che all'epoca aveva 6 anni. Inoltre, sul suo pc, sono state ritrovate immagini di minori. A riportare la notizia è oggi il quotidiano "La Provincia Pavese".

Cinque anni fa la bambina, che vive con la famiglia in provincia di Varese, era a casa dei nonni per il periodo natalizio. Ed è in tale contesto che sono avvenuti i fatti che hanno portato alla condanna del nonno. Nella requisitoria la pubblica accusa aveva chiesto la condanna dell'uomo a 13 anni.

