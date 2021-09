Ubriaco, ha pestato la sua compagna, 57 anni, fratturandole due costole. Il tutto per una lite innescata da gelosia.

Per questo un uomo di 56 anni, un ex pugile e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri.

E’ accaduto a Besana Brianza, in provincia di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna aveva chiesto a un amico di aiutarla a recuperare il compagno, che vagava per strada in preda ai fumi dell’alcol.

Una volta rientrati in casa, però, l’uomo è andato su tutte le furie: l'avrebbe insultata, colpita con vari oggetti – tra cui un'anfora, un posacenere e altri soprammobili - per poi passare ai pugni.

A quel punto i vicini, sentendo le urla disperate della donna, hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti prontamente nell’abitazione bloccando l’uomo ed evitando probabilmente un epilogo ancora più drammatico.

La 57enne è stata poi trasportata in ospedale da un’ambulanza, dove i medici le hanno assegnato quasi un mese di prognosi. Ai militari la donna ha poi raccontato che non era la prima volta che veniva maltrattata e vessata dall’uomo.

Quest’ultimo è ora accusato di lesioni gravi. Per lui si sono aperte le porte del carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata