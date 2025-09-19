Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle “Ecopartenope”di Marcianise, in provincia di Caserta.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione l’esplosione è avvenuta presso un serbatoio di oli esausti e le vittime – tra cui il titolare dell’azienda – sarebbero stati investiti dall’onda d’urto e sbalzati lontano per diversi metri. Altri due lavoratori sono rimasti lievemente feriti.

