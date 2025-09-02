Emilio Fede si aggrava, è in condizioni critiche. La figlia: «Lotta come un leone»L’ex direttore del Tg4, 94 anni compiuti a giugno, è da tempo ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate
Emilio Fede è in condizioni critiche. Il suo stato di salute, come riferiscono fonti vicine alla famiglia, si è notevolmente aggravato nelle ultime ore.
L’ex direttore del Tg4, 94 anni compiuti lo scorso giugno, è ricoverato da tempo nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano.
«Papà è in condizioni critiche, purtroppo», ha confermato al Corriere la figlia Sveva, che è al suo fianco assieme alla nipote Ottavia. «Continua a lottare come un leone, è un guerriero», ha aggiunto.
