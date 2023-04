«Una cretinata che hanno fatto». Con queste parole papa Francesco, durante il volo per Budapest, dove il pontefice ha in programma una visita ufficiale, ha definito le insinuazioni su Giovanni Paolo II diffuse nei giorni scorsi in relazione al caso di Emanuela Orlandi.

Il Pontefice, nel corso dei saluti ai giornalisti, ha risposto a una inviata polacca che lo ha ringraziato per la difesa di papa Wojtyla.

«Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case...» erano state le parole pronunciate da Pietro Orlandi, fratello della ragazza scomparsa nel 1983, ai microfoni della trasmissione Di Martedì, su La7. Parole che hanno destato scalpore e innescato polemiche.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata