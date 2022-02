Due persone sono rimaste ferite dopo che l’elicottero su cui viaggiavano, un EC 120B, è precipitato sulla rampa d’accesso dell’autostrada A9 dei laghi, all’altezza dell’uscita di Fino Mornasco, in provincia di Como.

Il 78enne e la 30enne sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo, non sono in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri e sul caso l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha avviato un'inchiesta di sicurezza.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata