Elia Del Grande è ancora in fuga.

Il cinquantenne di Cadrezzate, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai", non è rientrato ieri, domenica 5 aprile, dal permesso pasquale che gli ha consentito di allontanarsi dalla casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto trascorrere sei mesi per lavorare come volontario in una mensa dei poveri.

Del Grande avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio. È la seconda volta in sei mesi. A novembre si era allontanato da una struttura analoga nel Modenese.

Aveva scontato 26 anni e 4 mesi per aver sterminato la famiglia a fucilate per un dissidio nato da una sua relazione con una ragazza dominicana malvista da fratello e genitori, imprenditori di un piccolo impero della panificazione.

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