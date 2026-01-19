È morto Valentino, lo stilista aveva 93 anniCreatore dell'omonimo marchio, è scomparso nella sua casa romana
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È morto Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino. Lo stilista aveva 93 anni. Creatore dell'omonimo marchio, è scomparso nella sua casa romana. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, a lungo compagno dello stilista.
La camera ardente sarà allestita alla PM23, in piazza Mignanelli a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18.
Mentre il funerale sarà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma.
Nato a Voghera nel 1932, ha mosso i primi passi nel mondo della moda a Parigi, formandosi negli atelier di Jean Dèsses e Guy Laroche.
Tornato in Italia, nel 1958 ha aperto a Roma, in via Condotti, il suo laboratorio di sartoria. La svolta nella sua carriera è stata nel 1962, a Palazzo Pitti.
(Unioneonline)