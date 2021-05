E' morto in un incidente stradale avvenuto nel Livornese Andrea Mari, 44 anni, detto Brio, fantino sei volte vincitore del Palio di Siena.

Mari aveva vinto l'ultimo Palio il 2 luglio 2018, correndo per la contrada del Drago. Sul tufo di piazza del Campo aveva debuttato nel Palio del 16 agosto 2001.

La sua auto si è schiantata contro due dei cipressi che costeggiano il celebre viale di Bolgheri (Livorno) nel tratto iniziale che dall'Aurelia porta all'omonimo paese.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale di Castagneto Carducci (Livorno), ma al momento sono in corso ulteriori approfondimenti, l'uomo, alla guida di un'auto sportiva di grossa cilindrata, per cause ancora da stabilire con esattezza avrebbe perso il controllo del mezzo

finendo contro i cipressi che costeggiano il viale.

Nella violenza dell'impatto, l'auto si è ribaltata spezzandosi in più parti. Purtroppo per il 44enne, che è morto sul colpo rimanendo imprigionato nelle lamiere, non c'è stato niente da fare nonostante i soccorsi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata