È morto a 94 anni Emilio Fede, storico volto del giornalismo televisivo italiano ed ex direttore del Tg4.

Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni. Era ricoverato da tempo nella Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano, dove si trovava dopo una permanenza più lunga in un’altra struttura sanitaria.

Fede aveva iniziato la carriera in Rai negli anni Sessanta come inviato di guerra, per poi diventare direttore del Tg1. Con il passaggio a Fininvest, fu Silvio Berlusconi a volerlo alla guida del Tg4, ruolo che lo rese una delle figure più riconoscibili della televisione italiana.La sua carriera subì un arresto improvviso nel 2012, quando lasciò Mediaset in seguito al coinvolgimento nell’inchiesta Ruby. «Sono caduto, ma non ho mai smesso di essere Emilio Fede», dichiarò il giornalista in un’intervista.

Negli ultimi giorni le condizioni erano definite «critiche», come confermato dalla figlia Sveva, al fianco del padre insieme alla sorella Simona. «Ha lottato come un leone, è un guerriero», ha detto.

