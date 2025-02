«Come nei giorni scorsi, la notte è trascorsa tranquilla e il Papa ora sta riposando». Lo riferisce la sala stampa vaticana, nel primo bollettino di giornata sulle condizioni del Santo Padre. Dallo scorso 14 febbraio, due settimane fa esatte, il pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale.

Nella serata di ieri, il Vaticano aveva confermato il miglioramento delle condizioni di Papa Francesco. Così come che, in considerazione della complessità del quadro clinico, siano necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi.

La prognosi resta riservata, ma da un paio di giorni non si parla più di condizione critica per il Papa.

