«Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano anche nella giornata odierna in miglioramento. Oggi ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask. In considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi».

È quanto rende noto il bollettino della Sala stampa vaticana, diffuso nella serata di giovedì, sulla salute di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

Il pontefice – spiega la Santa Sede – «ha dedicato la mattina alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo, mentre il pomeriggio dopo una ulteriore seduta di fisioterapia si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell'appartamento privato sito al decimo piano, ricevendo l'Eucarestia; quindi si è dedicato alle attività lavorative».

(Unioneonline)

