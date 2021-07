Due bambini sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva per Covid a Palermo.

Una bimba di nove anni è intubata in Rianimazione all’ospedale Di Cristina. A quanto si apprende i genitori non sono vaccinati e sarebbero anche dei convinti “no vax”.

La sorella della piccola è stata a lungo in Spagna.

All’ospedale Cervello, sempre a Palermo, è intubato un neonato di appena due mesi. E’ positivo alla variante Alfa (la ex inglese) e si trova in Rianimazione per alcune complicazioni cerebrali legate all’infezione da SarsCov2.

Le sue condizioni vengono definite stabili dai medici. Anche la madre del piccolo è risultata positiva, ma le sue condizioni non sono gravi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata