La tragedia
03 luglio 2026 alle 10:18
Dramma a Milano, si tuffa di notte in una piscina pubblica e annega: indagini in corsoVittima un 28enne entrato nella struttura chiusa con gli amici
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Un 28enne peruviano è annegato la notte scorsa a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica Romano.
Immediato l’intervento degli operatori del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. Sul posto anche gli agenti della Questura.
L'episodio è accaduto attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico.
Indagini in corso.
(Unioneonline/v.l.)
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