Un 28enne peruviano è annegato la notte scorsa a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica Romano.

Immediato l’intervento degli operatori del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. Sul posto anche gli agenti della Questura.

L'episodio è accaduto attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico

Indagini in corso.

(Unioneonline/v.l.)

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