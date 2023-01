Due nordafricani sono finiti in manette dopo aver aggredito e accoltellato due ragazze romene alla periferia di Torino.

Irregolari e originari rispettivamente della Libia e della Tunisia, sono accusati di tentato omicidio e tentata rapina.

Dalle indagini è emerso che il giovane libico avrebbe puntato un coltello alla gola di una 24enne, in via Trino, nel quartiere Barriera di Milano, ferendola poi alla spalla ed alla mano destra. La seconda aggressione è avvenuta invece in via Biscarra, nel quartiere Mirafiori Nord, alla periferia del capoluogo piemontese. I due, entrati in un appartamento per rubare, hanno accoltellato la padrona di casa, una ragazza 28enne, che ha provato a chiedere aiuto.

La vittima dell'aggressione è stata trasportata all'ospedale delle Molinette, dove è stata operata. Dopo gli episodi violenti, i due hanno lasciato Torino, trovando rifugio prima in Lombardia e poi a Verona, dove sono stati fermati nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

(Unioneonline/v.f.)

