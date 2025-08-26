È stato fermato dai carabinieri il presunto autore dello stupro ai danni di una donna di 60 anni, avvenuto all’alba di domenica nel parco di Tor Tre Teste, a Roma. Si tratta di un 26enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale, accusato di violenza sessuale e rapina. Il giovane è stato rintracciato nei pressi della stazione Termini, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo avevano ripreso mentre camminava in strada con maglietta nera, pantaloncini chiari e un cappellino.

Secondo quanto ricostruito, la vittima – al momento dell’aggressione – stava portando a spasso il cane, come tutte le mattine, nel parco a pochi metri da casa. L’uomo, dopo averle strappato il cellulare che aveva nel marsupio, l'ha stuprata. La vittima è riuscita a chiamare il 112 solo una volta tornata a casa. Immediatamente sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia Casilina che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull'accaduto e risalire al responsabile.

«È stato un incubo durato dieci minuti», avrebbe raccontato ai soccorritori la donna, ancora sotto choc. La sessantenne è stata poi accompagnata in ospedale, dove è stato attivato il protocollo rosa dedicato alle donne vittime di violenza. Ad intervenire sulla vicenda il presidente del municipio V, Mauro Caliste, che ha espresso «vicinanza e solidarietà» alla sessantenne e ha sottolineato: «Da tempo denunciamo che quest'area, come altre del quadrante, è troppo isolata e che senza un controllo costante delle forze dell'ordine diventa terreno fertile per episodi di criminalità».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata