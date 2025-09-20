Donna accoltellata nel suo letto: l’ex badante fermata per omicidioSvolta nelle indagini sulla morte di una donna di 63 anni
La Polizia di Stato ha disposto il fermo di una donna, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di una donna di 63 anni, trovata ieri senza vita nel letto della sua abitazione, a Latina, con ferite inferte da un coltello. Si tratterebbe dell’ex badante della vittima.
Nel corso della notte gli investigatori hanno ascoltato numerosi testimoni e compiuto ulteriori accertamenti tecnici che hanno consentito alla Squadra Mobile di raccogliere «gravi indizi di colpevolezza». Sulla base degli elementi emersi l'Autorità Giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo, eseguito nella mattinata.
Le indagini proseguono per chiarire i dettagli del delitto, a cominciare dal movente.
