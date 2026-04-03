Donna accoltellata in strada a Catania: il marito catturato dopo una notte in fugaL’uomo era stato scarcerato da poco. La vittima si voleva separare: è molto grave
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Era uscito da qualche settimana dal carcere, dove era detenuto per reati contro il patrimonio, il 56enne ricercato dai carabinieri perché sospettato di avere accoltellato ieri sera a Catania la moglie di 51 anni, ferendola gravemente. La donna aveva deciso di separarsi.
L'aggressione è avvenuta in strada, davanti a un negozio, dove l'uomo sarebbe arrivato a bordo di uno scooter. Ci sarebbe stata una lite: la vittima avrebbe cercato riparo nell'attività commerciale, ma è stata raggiunta e colpita con diverse coltellate. L'uomo ha abbandonato sul posto lo scooter e l'arma utilizzata, un coltello da cucina, fuggendo a piedi.
La 51enne è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate al torace, al collo, all'addome, gli arti superiori e inferiori. Ad operarla un equipe di medici multidisciplinare composta da specialisti di chirurgia generale, chirurgia toracica e chirurgia vascolare.
Si è reso necessario anche un intervento di cardiochirurgia e quindi la donna è stata trasferita alla clinica Morgagni. Sul posto per i rilievi i carabinieri della Sezione investigazione scientifica del comando provinciale che hanno recuperato l'arma del tentato femminicidio e un giubbotto.
Il cinquantunenne è stato catturato questa mattina, dopo che aveva fatto perdere le sue tracce per l’intera notte.
(Unioneonline)