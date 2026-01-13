È stato arrestato per tentato femminicidio il 43enne che poco prima di cena ha aggredito a coltellate la compagna, 31 anni, nella loro abitazione di Muggió (Monza). La coppia era in via di separazione e ha un figlio di due anni, presente in casa al momento dell'aggressione.

L’uomo, addetto in una officina, secondo le prime informazioni, dopo l’aggressione si sarebbe poi presentato da solo in caserma dai carabinieri di Monza, con i vestiti sporchi di sangue: «Ho accoltellato la mia compagna», ha detto ai militari.

È stato poi sentito dal magistrato di turno, a cui ha confessato di averla colpita con numerose coltellate al culmine di una lite. La donna è riuscita a chiedere aiuto ed è stata soccorsa da familiari e conoscenti. Le ferite più profonde le ha riportate al torace e le sue condizioni restano gravi.

