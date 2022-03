È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il figlio di Begona Gancedo, la 61enne trovata morta nella sua casa di Cologno Monzese (Milano), all'alba di oggi.

Lo ha confermato il procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi. L'uomo si trova ora ricoverato in ospedale, dove era stato accompagnato questa mattina per un controllo cardiaco, e piantonato.

I sospetti si erano subito concentrati su di lui: il 28enne e la madre, come segnalato dai vicini di casa che hanno chiamato i carabinieri, questa mattina avevano avuto una terribile lite. Quando i militari sono arrivati nell'appartamento di via Bergamo hanno trovato la vittima riversa sul letto, con ferite mortali allo sterno e all’addome, e il coltello usato per il delitto poco lontano.

In casa, oltre al sospettato, c’erano le due figlie minori di Gancedo, gemelle di 24 anni, entrambe disabili. Il marito della vittima è morto d'infarto anni fa. Il figlio maggiore, incensurato, ha a suo carico una segnalazione per consumo di stupefacenti.

Sarà sentito nelle prossime ore.

(Unioneonline/D)

