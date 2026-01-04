Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita domenica mattina a Capriolo, nel Bresciano, dopo essere stata aggredita dal marito con un coltello al culmine di una lite in casa.

L'allarme è scattato intorno alle 9.40, quando il 118 ha richiesto l'intervento di una pattuglia della Stazione dei Carabinieri.

La donna era in strada con ferite al collo. Dagli accertamenti è emerso che l'aggressione sarebbe avvenuta al termine dell'ennesimo litigio per futili motivi, iniziato all'interno dell'abitazione e proseguito in strada.

La donna è stata colpita con un coltello dal marito convivente, un uomo di 51 anni. La vittima è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto.

(Unioneonline)

