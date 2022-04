Un terribile incidente si è verificato Cassago Brianza, in provincia di Lecco. Una donna è stata investita dalla propria auto.

Da una prima ricostruzione, la 22enne era andata all’asilo per recuperare i due nipotini. Ha parcheggiato la Mercedes classe C ed è scesa, probabilmente senza aver inserito il freno a mano, lungo una strada in leggera pendenza. Uscita dalla scuola, ha visto la macchina che si muoveva e forse per istinto ha tentato di frenare la corsa ma è stata travolta e schiacciata contro un muro.

Immediati i soccorsi: la giovane è stata portata in ospedale con l’elicottero. Ha subito traumi con emorragia e la frattura di una gamba.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.

