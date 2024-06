Hanno cercato di uccidere una donna che li aveva denunciati, investendola con la loro auto. Protagonisti della vicenda marito e moglie, arrestati dai carabinieri per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Collegno, alle porte di Torino.

La vittima è stata investita in viale XXIV Maggio da una macchina che si è poi allontanata a gran velocità. Trasportata al Cto di Torino, ha 90 giorni di prognosi. Marito e moglie invece sono stati individuati e portati in carcere: nei telefoni cellulari gli investigatori avrebbero trovato tracce relative a ricerche eseguite sul web su come uccidere qualcuno.

La donna travolta aveva vissuto a casa della coppia dall'agosto 2023 fino a novembre 2023. Un periodo in cui sarebbe stata maltrattata dai coniugi, e che l’aveva spinta ad andare via, ma i maltrattamenti non erano cessati. Tanto che lo scorso 18 marzo la vittima aveva denunciato l'uomo, operaio, e la donna, casalinga, per atti persecutori ed erano emersi anche i maltrattamenti subiti.

