Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Il 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco, potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale, e dovrà tornare la sera nella casa circondariale milanese di Bollate.

Non accolta dunque l’istanza della procura generale di Milano che aveva chiesto il rigetto della richiesta della semilibertà per via di una recente intervista televisiva rilasciata dal 41enne durante un permesso premio.

«Proviamo, ancora una volta, tanta amarezza. Speriamo solo di non incontrarlo mai», è il telegrafico commento di Rita Preda, madre di Chiara Poggi, che ha appreso al tg la notizia della concessione della semilibertà.

