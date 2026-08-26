Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge in materia di costo dei carburanti. Nel corso della riunione il Governo ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il costo della misura (“Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali”) si aggirerebbe attorno ai 130 milioni di euro. 

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(Unioneonline/l.f.)

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