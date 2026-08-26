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26 agosto 2026 alle 18:38aggiornato il 26 agosto 2026 alle 18:42
Approvato il nuovo Decreto Carburanti: taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembreVia libera in Consiglio dei Ministri al nuovo provvedimento per contenere i rincari. Il costo della misura si aggira attorno ai 130 milioni di euro
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Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge in materia di costo dei carburanti. Nel corso della riunione il Governo ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il costo della misura (“Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali”) si aggirerebbe attorno ai 130 milioni di euro.
- IN AGGIORNAMENTO –
(Unioneonline/l.f.)
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