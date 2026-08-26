In Lombardia il primo suicidio assistito gestito dal servizio sanitarioSi tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, era affetto da sclerosi multipla progressiva
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In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio sanitario regionale lombardo. Come spiega l'associazione Luca Coscioni, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, e il primo caso nel quale il Servizio sanitario regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere.
(Unioneonline)