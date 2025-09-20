Brutta avventura per l'ex ballerino ora conduttore Rai di 'Affari Tuoi' Stefano De Martino che è stato derubato - e poi minacciato quando ha accennato una reazione - del suo orologio Patek Philippe del valore di circa 40 mila euro mentre era a bordo della sua Mercedes, in via Castelbarco in zona Bocconi, a Milano.

I rapinatori hanno usato il conosciuto, ma purtroppo efficace, "trucco dello specchietto". Uno scooter è arrivato urtando, appunto, lo specchietto anteriore della macchina. De Martino, 35 anni, nato e cresciuto a Torre Annunziata in provincia di Napoli, ha sporto la mano per rimetterlo in posizione ed è arrivato un altro scooter con in sella due uomini, uno dei quali ha cercato di sfilargli l'orologio. L'ex ballerino ha provato a trattenerlo ma l'uomo gli ha intimato: «Lasciami o sparo» (non si sa se avesse realmente un'arma).

Al che il conduttore ha desistito e l'orologio gli è stato portato via. A De Martino, che in questo periodo sta vivendo un periodo particolarmente positivo con anche oltre 6 milioni di spettatori a puntata, non è rimasto altro che far intervenire la polizia e sporgere denuncia.

