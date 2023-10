È mistero sui tre inquietanti episodi verificatisi nelle ultime ore nelle chiese di Alessandria: spezzati i crocifissi, uno nella parrocchia di Santo Stefano e due nella chiesa della Confraternita di San Giovannino in corso Roma, in pieno centro cittadino.

Sugli episodi indaga la polizia, che non tralascia alcuna pista, da atti di vandalismo senza ragione a gesti ispirati dall'estremismo religioso.

Nel primo caso è stato danneggiato il crocifisso dell'altare maggiore, staccato e preso a calci. A San Giovannino invece un crocifisso è stato staccato nel presbiterio, salendo sopra l'altare, rotto in pezzi gettandolo a terra. L'altro dalla parete dell'ingresso, appoggiandolo poi a un muro e prendendolo a calci.

La sequenza è stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza e consegnata alla polizia, intervenuta per i rilievi.

La chiesa - come riportato dalla Confraternita sui social - è rimasta aperta fino alla tarda serata di ieri con molti alessandrini in visita per testimoniare solidarietà.

