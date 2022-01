Nuove regole sulla scuola ma anche su quarantene in generale, test, conteggio dei ricoveri e sistema dei colori delle regioni. Sono le novità contenute nel prossimo decreto anti-Covid che arriverà la prossima settimana.

SCUOLA – Per gli studenti che finiranno in Dad per casi positivi in classe non sarà prevista la quarantena ma l'autosorveglianza: solo lezioni a distanza per un determinato periodo, dunque, e non l'autoisolamento.

Sempre sul fronte del sistema scolastico, si studia la possibilità di evitare il ricorso alla didattica a distanza per gli studenti vaccinati alle elementari. Si valuta anche il ritorno in classe di guariti e vaccinati con solo il tampone (senza la necessità del certificato del medico, come avviene adesso).

IL SISTEMA DEI COLORI – Una quadra sarebbe stata trovata anche sul sistema di modifica dei colori delle varie regioni, chiesto più volte dai governatori.

Anche se l’impalcatura sarà mantenuta perché necessaria per l'analisi epidemiologica, restrizioni ci saranno solo per la zona rossa: resta ancora da capire quali e se debbano essere applicate a tutti, anche a chi ha totale copertura vaccinale.

IL RICALCOLO – E’ certo l’aggiornamento dell'indicatore che riguarda il calcolo dei ricoveri per Covid: quei pazienti che asintomatici occupano un posto letto per altre patologie resterebbero in isolamento nello stesso reparto in cui si trovano, senza essere conteggiati come “ricoveri per Covid”.

Su questo, il coordinatore del Cts del Molise, Giancarlo Ripabelli, suggerisce: "Piuttosto sarebbe utile fare valutazioni pragmatiche sui tassi di occupazione dei posti letto e sulla reale capacità delle varie regioni di gestire i pazienti positivi ricoverati per altre patologie in aree non specificamente destinate ai pazienti Covid".

Il nuovo decreto dovrebbe includere anche una proroga delle mascherine all'aperto anche in zona bianca (a meno che questa fascia non venga uniformata alla gialla). Le discoteche, invece, potrebbero riaprire comunque da marzo.

