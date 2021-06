Sono 1.559 le persone che, in Alto Adige, sono risultate positive al Covid-19 dopo esse state vaccinate, con una o due dosi. Il dato, accertato al 16 giugno scorso, è stato riferito dall'assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann, rispondendo in consiglio provinciale ad un'interrogazione di Josef Unterholzner (Enzian).

Per la sua interrogazione, Unterholzner si è basato sulla segnalazione di "casi di test positivi al coronavirus dopo l'avvenuta vaccinazione, che hanno interessato non poche persone, di ogni età, anche dopo il richiamo, e con decorso non privo di sintomi". Widmann ha riferito di non disporre ancora dei dati dettagliati in relazione alla vaccinazione con una o due dosi.

Ad oggi e secondo l'ultimo bilancio settimanale disponibile della campagna vaccinale diffuso dall'Azienda sanitaria provinciale, la prima dose di vaccino è stata somministrata a 264.861 persone, che è il 49,5% della popolazione totale ovvero il 56,4% della popolazione idonea al vaccino, di età superiore ai 12 anni. Il 32,7% della popolazione altoatesina o 175.157 persone sono invece già completamente immunizzate.

