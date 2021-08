Lieve allentamento della pressione dei pazienti Covid negli ospedali della Sardegna, parametro principale per un eventuale cambio di fascia – da zona bianca a zona gialla – con conseguente rafforzamento delle restrizioni.

Secondo il monitoraggio settimanale Agenas, aggiornato al 20 agosto, l'occupazione nelle terapie intensive nell’Isola si attesta al 9% (-1%), mentre resta stabile all’11% quella relativa ai posti letto in area medica.

Per far scattare la zona gialla – è bene ricordarlo – deve registrarsi un’occupazione del 10% di pazienti Covid per quel che riguarda le terapie intensive, mentre per gli altri reparti la soglia massima è del 15%.

L’Isola dunque rimane in bilico, ma – per il momento – rimane bianca.

Migliora leggermente anche la situazione anche nelle altre regioni a rischio: scende infatti di due punti percentuali il tasso di occupazione in terapia intensiva in Sicilia attestandosi al 9%, anche se segna +1% l'occupazione di posti letto in area medica non critica raggiungendo il 18% contro, come detto, la soglia massima del 15%.

In Calabria, invece, -2% per le terapie intensive con il dato che si attesta al 5% e stabile al 16% l'occupazione in area medica.

A livello nazionale terapie intensive 5% e reparti 7% (+1%).

(Unioneonline/l.f.)

