Corruzione, perquisizioni al ministero della Difesa e nelle sedi di Terna e RfiIndagine dei pm di Roma su appalti informatici: complessivamente 26 gli indagati
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Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell'ambito di una indagine della Procura di Roma, sviluppo di quella su Sogei, in cui si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d'asta e al traffico di influenze illecite.
Al centro dell'indagine, coordinata dal sostituto Lorenzo Del Giudice, presunte irregolarità negli appalti informatici. Complessivamente 26 gli indagati.
Fra le persone perquisite anche generali della Difesa, dirigenti di imprese pubbliche e imprenditori.
(Unioneonline)