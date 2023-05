Nel suo campo, tra alberi da frutto, ortaggi e fiori, coltivava anche papaveri da oppio.

È successo a Polignano a Mare, dove i finanzieri hanno sequestrato oltre 4mila bulbi per un totale di 62 chilogrammi di piante. Il proprietario del terreno è stato denunciato per coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Nel campo, destinato alla coltivazione per fabbisogno personale, i militari hanno trovato fiori dall'altezza compresa tra i 30 e i 120 centimetri, dalla cui essiccazione o incisione delle capsule è possibile ottenere morfina, papaverina, codeina, oppio e – dopo trattamenti in laboratorio – anche eroina.

Dagli esami effettuati dopo la scoperta delle Fiamme Gialle è emerso che i bulbi presentavano livelli rilevanti di morfina.

