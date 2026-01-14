Colpito con un coltello dal padrone di casa durante una rapina: muore in ospedaleLa vittima era un 37enne, nella colluttazione è stato ferito anche il proprietario della villetta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si era introdotto con un complice per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo (Varese) ma, colpito dal padrone di casa con un coltello, è morto in ospedale. Vittima un uomo di 37 anni, di una famiglia nomade: anche il proprietario della villetta, colpito a calci e pugni, è ferito ed è in ospedale.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Varese, alle 11 del mattino due uomini, dopo aver scassinato la porta, si sono introdotti nella villetta. All'interno però c’era il proprietario: ne è nata una colluttazione con il padrone di casa che ha ricevuto diversi pugni al volto e ha accoltellato uno dei rapinatori.
A quel punto il ferito e il complice sono scappati velocemente a bordo di una macchina condotta da un terzo complice, che li aspettava fuori. Il 37enne, in gravissime condizioni, è stato lasciato dai suoi compagni davanti all'ospedale di Magenta dove, subito soccorso, è morto poco dopo. Le indagini sull'episodio, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono condotte dal personale della Compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio e del Nucleo investigativo di Varese.
(Unioneonline)