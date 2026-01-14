Si era introdotto con un complice per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo (Varese) ma, colpito dal padrone di casa con un coltello, è morto in ospedale. Vittima un uomo di 37 anni, di una famiglia nomade: anche il proprietario della villetta, colpito a calci e pugni, è ferito ed è in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Varese, alle 11 del mattino due uomini, dopo aver scassinato la porta, si sono introdotti nella villetta. All'interno però c’era il proprietario: ne è nata una colluttazione con il padrone di casa che ha ricevuto diversi pugni al volto e ha accoltellato uno dei rapinatori.

A quel punto il ferito e il complice sono scappati velocemente a bordo di una macchina condotta da un terzo complice, che li aspettava fuori. Il 37enne, in gravissime condizioni, è stato lasciato dai suoi compagni davanti all'ospedale di Magenta dove, subito soccorso, è morto poco dopo. Le indagini sull'episodio, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono condotte dal personale della Compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio e del Nucleo investigativo di Varese.

