Aveva nascosto circa 50mila euro, tra soldi e gioielli, in un materasso ma non aveva considerato la possibilità che la sua badante lo buttasse in discarica.

Disavventura a lieto fine per un’anziana di Montebelluna, in provincia di Treviso: la donna aveva custodito tutti i suoi averi in un vecchio materasso che la colf, viste le condizioni, ha portato all'ecocentro, ignara di quanto contenesse.

Così l'insolito "salvadanaio" è finito in discarica: l'anziana se n’è accorta solo nel tardo pomeriggio e per poco non ha avuto un infarto.

Allertati dalla figlia, i Carabinieri di Montebelluna hanno fatto riaprire l'ecocentro e con l'aiuto del personale dell'ufficio Ecologia del Comune e dei volontari della Protezione civile sono riusciti a recuperare il prezioso materasso e a restituire, nella tarda serata, tutto il denaro e i preziosi alla proprietaria.

