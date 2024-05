Si chiama Christian Rovida l’agente di Polizia locale di 23 anni ucciso ieri da un colpo di pistola al cuore. La fidanzata di 19 anni è indagata per omicidio colposo. Lei aveva in mano l’arma da cui è partito accidentalmente il colpo che ha provocato la morte del giovane.

Sulla tragedia indagano i carabinieri, che stanno cercando di appurare se si sia trattato di un colpo partito accidentalmente. La ragazza è stata interrogata, si cerca anche di capire come mai la vittima, un appassionato di armi, abbia dato la pistola alla ragazza violando tutte le basilari norme di sicurezza.

Il dramma è avvenuto ieri in una villetta di Gropello Cairoli, casa dei genitori della vittima. Rovida, libero dal servizio, era in compagnia della fidanzata in una camera della villetta quando è stato raggiunto al petto da un colpo partito dalla sua Glock 22 calibro 40 in dotazione di servizio, che in quel momento stava maneggiando la fidanzata.

Il vigile in servizio a Mortara è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e portato in condizioni critiche al Policlinico San Matteo di Pavia.

(Unioneonline/L)

