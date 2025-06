È terminato poco dopo le 16 di oggi, lunedì, il nuovo sopralluogo investigativo nella villetta di via Pascoli, a Garlasco (Pavia) in cui il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi.

L'attività ispettiva, decisa dalla Procura di Pavia nell'ambito delle nuove indagini che vedono indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è stata effettuata dai carabinieri di Milano e dal Ris di Cagliari.

Secondo quanto trapela, non si è trattato di un sopralluogo a sorpresa, ma un'attività pianificata, tanto che sarebbe stata notificata alle parti già da tempo.

Da quanto si apprende, per questa nuova ispezione gli investigatori hanno utilizzato laser, scanner e anche droni. L’obiettivo degli inquirenti, secondo il Tg1, è quello di riprodurre in 3D l'interno e l'esterno della villetta, anche per ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue e la dinamica dell'omicidio. Proprio per questo la Procura ha chiamato in azione tre carabinieri del Ris di Cagliari, specializzati proprio nella ricostruzione 3D.

Gli esperti dovranno analizzare il posizionamento delle tracce ematiche e delle impronte, con rilevazioni di ultima generazione, per poi confrontarle con le fotografie dei rilievi scattate nel 2007.

