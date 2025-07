Un ragazzo di 20 anni è morto la scorsa notte in un incendio divampato a Sesto San Giovanni, nel Milanese, in un appartamento al civico 130 di via Fogagnolo.

E c’è l’ipotesi che il giovane sia stato ucciso.

Le fiamme si sono sprigionate in uno dei vani dell’appartamento che si trova al quarto piano di un palazzo. I vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, intervenuti sul posto, hanno provveduto, oltre che a bonificare l'area, a evacuare l'intero edificio. Solo in mattinata le famiglie sono rientrate nei rispettivi appartamenti.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Squadra Mobile assieme ai colleghi della Scientifica. E si indaga su tutti i fronti, l’ipotesi è che il giovane sia stato ucciso e solo dopo siano state appiccate le fiamme.

