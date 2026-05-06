Pamela Genini, l’ex fidanzato indagato per vilipendio di cadavereL’uomo interrogato sulla profanazione del feretro della giovane uccisa a Milano dal compagno. Il corpo era stato trovato privo di testa
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Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della ventiduenne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin.
Dolci, 41 anni, si presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato dal pm Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo, assieme al suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi.
La macabra scoperta della profanazione risale allo scorso marzo, quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, paese della Valle Imagna, nel Bergamasco, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. Gli operai si sono accorti che qualcosa non andava nel feretro - viti saltate, silicone sui bordi - e aprendo la cassa si sono trovati davanti il cadavere della giovane, priva della testa.
(Unioneonline)