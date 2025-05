«Chi meritava di più di morire?». Tra le opzioni del sondaggio choc ci sono Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. La domanda è rimbalzata in un gruppo whatsapp di una scuola superiore di Bassano del Grappa (Vicenza), dove ai partecipanti è stato proposto di votare chi tra le tre vittme di femminicidio «meritasse di più di morire».

La schermata della chat è stata diffusa nei giorni scorsi dall'associazione Women For Freedom. «È difficile crederci - scrive l'associazione - perché questa non è solo una bravata di cattivo gusto. Non è una battuta fuori luogo, ma una mancanza totale di empatia. Non possiamo tacere. Perché il silenzio è il miglior alleato della violenza». La notizia ha scosso anche il mondo della politica e delle istituzioni, che hanno subito condannato il gesto, definendolo all’unisono «gravissimo».

«Quanto accaduto nella chat di un gruppo di ragazzi di Bassano del Grappa lascia molta amarezza e dimostra un alto grado di immaturità e di insensibilità», ha commentato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. «La scuola saprà prendere i provvedimenti opportuni non solo per sanzionare comportamenti così gravi, ma anche per richiamare alla cultura del rispetto». Il ministro Valditara ha ricordato a questo proposito che le nuove linee guida sulla educazione civica «prevedono per la prima volta che l'educazione al rispetto, in specie verso le donne, sia ora un obiettivo di apprendimento che deve essere imparato e su cui si dovrà essere valutati».

(Unioneonline/v.f.)

