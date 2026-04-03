Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge carburanti che proroga il taglio delle accise fino al Primo maggio.

Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dopo la riunione del Governo a Palazzo Chigi: «Abbiamo appena approvato un decreto legge. Proroghiamo la riduzione delle accise già in essere e che sarebbe terminata lunedì di Pasqua fino al primo di maggio».

«L’onere di questa misura – ha aggiunto il ministro – è attorno ai 500 milioni. Per 200 milioni c'è l'autocopertura che deriva dall'incremento del gettito IVA, per 300 milioni sono risorse che sono state recuperate sostanzialmente su quelle che sono le risorse ETS CO2, che non erano state ancora utilizzate avendo premura di non toccare quelle che erano state originariamente destinate al sollievo degli energivori».

Per molte associazioni, però, la proroga del taglio alle accise «non è sufficiente a riportare i listini dei carburanti a livelli accettabili». Lo afferma ad esempio il Codacons, che sottolinea: «A causa dei continui rincari alla pompa il prezzo del gasolio, e nonostante la riduzione delle accise disposta dal governo lo scorso 18 marzo, è tornato ai livelli precedenti la misura fiscale, e alla data odierna supera quota 2,1 euro al litro in ben 9 regioni italiane».

(Unioneonline)

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