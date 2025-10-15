«Sull'autonomia differenziata grazie a Luca (Zaia) che non ha mai mollato e grazie a Calderoli, che se non la porta a casa lui la riforma, difficilmente la porterà qualcun altro. La storia della Lega è una storia di eccezionale coerenza, io Luca e Alberto abbiamo preso la tessera per i valori dell'autonomia, del federalismo e per San Marco e dopo 35 anni di battaglie il 2025 si chiuderà con le prime tre storiche pre-intese. Dal Veneto a Roma e ritorno».

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, aprendo la campagna elettorale per Alberto Stefani alla presidenza del Veneto, in un evento a Padova.

