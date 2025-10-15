Salvini: «Dopo 35 anni siamo vicini all’autonomia differenziata»Lo ha detto il leader della Lega, aprendo la campagna elettorale per Alberto Stefani alla presidenza del Veneto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Sull'autonomia differenziata grazie a Luca (Zaia) che non ha mai mollato e grazie a Calderoli, che se non la porta a casa lui la riforma, difficilmente la porterà qualcun altro. La storia della Lega è una storia di eccezionale coerenza, io Luca e Alberto abbiamo preso la tessera per i valori dell'autonomia, del federalismo e per San Marco e dopo 35 anni di battaglie il 2025 si chiuderà con le prime tre storiche pre-intese. Dal Veneto a Roma e ritorno».
Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, aprendo la campagna elettorale per Alberto Stefani alla presidenza del Veneto, in un evento a Padova.