È in avanzato stato di decomposizione il cadavere ritrovato in periferia a Parma. Al momento non ha un nome e bisognerà attendere il test del Dna sui resti, ma ci sono intanto indagini ad ampio spettro sulle persone scomparse nella zona. Fra queste anche Alessandra Ollari, 53 anni, sul cui caso è stato di recente aperto un fascicolo per omicidio volontario, mentre inizialmente l’ipotesi era stata quella dell’allontanamento volontario.

A denunciare la sua scomparsa era stato il compagno Ermete Piroli dicendo di averla vista l'ultima volta il 29 giugno 2023 ma c'è chi sostiene che la donna non si vedesse addirittura da un anno.

La sua abitazione, tra l'altro, non sarebbe troppo distante dal luogo del ritrovamento del corpo.

A dare l’allarme è stato un uomo che passeggiava col proprio cane e che ha notato qualcosa in mezzo all’erba.

Ora si attendono elementi per l’identificazione.

(Unioneonline/s.s.)

