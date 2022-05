Si chiamava Lucia Cipriano e aveva 84 anni la donna che ieri è stata trovata morta, nella vasca da bagno della sua casa di Melzo (Milano), in avanzato stato di decomposizione e fatta a pezzi.

Una delle sue tre figlie non riusciva a contattarla da qualche tempo ma veniva tranquillizzata da una sorella che le diceva di vederla regolarmente e non ci fosse motivo di preoccuparsi. Ma i timori crescevano con i giorni e la prima ha quindi deciso di andare a controllare di persona, affrontando un lungo viaggio in auto. Nell’androne del palazzo l’aspettava la sorella che le ha suggerito di non entrare in casa perché la mamma era morta e dovevano andare subito dai carabinieri. Si sono messe in macchina, hanno litigato, e a un certo punto la passeggera è scesa dall’abitacolo, dandosi alla fuga. La prima allora è tornata nell’appartamento e ha trovato la madre, dando quindi l’allarme. I carabinieri hanno rintracciato in breve la fuggitiva che è stata messa sotto torchio in caserma a Pioltello.

Secondo quanto raccontato dai vicini, l’anziana non godeva di buona salute. Era stata anche trovata in pigiama mentre vagava per strada.

Non aveva amici e non frequentava nessuno.

