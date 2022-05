Una donna di 84 anni uccisa e fatta a pezzi nella sua abitazione.

Orrore a Melzo, nel Milanese, stamani per il ritrovamento del cadavere, che è in avanzato stato di decomposizione e giaceva in una vasca da bagno.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno sentendo i parenti dell’anziana assieme al pm di turno.

Il corpo è stato trovato questa mattina intorno alle 10 da una parente che non la sentiva da giorni e che ha dato l’allarme al 118 e ai carabinieri.

La vittima aveva tre figlie che non vivevano con lei. Lo stato in cui è stato trovato il corpo lascia pensare che il delitto sia avvenuto tempo fa.

