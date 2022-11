Giorgia Meloni? “Diamole tempo, per ora ci sono solo pregiudizi, sicuramente avere una donna premier mi piace molto. Ho votato per lei, è stata la prima volta, prima votavo per Forza Italia”.

Lo ha detto Flavio Briatore su Rai Radio 1, ospite della trasmissione “Un giorno da pecora”.

La premier, se fosse una pilota di Formula 1, sarebbe “una fuoriclasse, mi potrebbe ricordare un campione come Ayrton Senna, visto che è partita da zero ed è arrivata a Palazzo Chigi”.

Sempre nel campo automobilistico, peggio il Pd o la Ferrari? “Sono tutte e due in difficoltà, il Pd ha sempre governato senza passare per il voto, e la prima volta che ci è passato è stato punito”.

I ministri del governo Meloni piacciono a Briatore: “Sono stati eletti dal popolo e sono molto più preparati rispetto a quelli del Conte 1 e 2, dove c’era una banda di scappati di casa”.

