Con la loro tipica divisa – camicia e pantaloni corti, decisamente inadeguati rispetto alle previsioni meteo della zona – hanno sfidato le intemperie e, partiti dal rifugio Montanaro a San Marcello Pistoiese, si sono diretti al rifugio Duca degli Abruzzi. Un’avventura che per il gruppo di 15 Boy Scout poteva trasformarsi in tragedia. Due 18enni e una 17enne, dopo il salvataggio da parte del Soccorso alpino e speleologico, sono state trasportate in ospedale a Porretta per una grave ipotermia.

Sul crinale che divide la Toscana dall’Emilia Romagna sono stati sorpresi da una bufera di neve: per la scarsa visibilità, il freddo e la paura di finire su un salto di roccia sono stati costretti a fermarsi e hanno chiesto aiuto al numero di emergenza 112. Poco dopo, due squadre del Soccorso alpino e speleologico delle stazioni di Corno alle Scale con una unità cinofila e del Monte Cimone hanno iniziato ad avvicinarsi alla zona indicata mentre due ambulanze del 118, un'automedica e un pulmino hanno raggiunto l'ambulatorio delle Polle. I Boy Scout sono stati poi dal medico che ha constatato una severa ipotermia per tre ragazze. Gli altri giovani sono stati caricati dal pulmino della Croce Rossa e dai mezzi del Soccorso Alpino e portati nella sede della Croce Rossa di Lizzano in attesa dei loro genitori. Presenti sul posto anche i carabinieri, sempre di Lizzano.

