I funerali di Umberto Bossi domani all'abbazia di San Giacomo a Pontida, dalle 12, non prevedono alcun cerimoniale, né posti riservati, se non per i familiari e per limitatissime alte cariche istituzionali.

È quanto si apprende dall'ufficio di comunicazione del ministro Giancarlo Giorgetti.

Sarà una cerimonia semplice - viene spiegato - e non sono previsti interventi politici sul sagrato della Chiesa. All'uscita un coro degli alpini intonerà il “Va’ Pensiero”.

La cerimonia sarà celebrata dall'abate del monastero di San Giacomo. L'organizzazione è affidata ad alcuni militanti della Lega con le indicazioni della famiglia e del ministro Giancarlo Giorgetti.

La cerimonia funebre è aperta e i posti in abbazia sono destinati ai partecipanti in maniera libera fino a esaurimento. Fuori dall'abbazia è previsto un maxischermo che trasmetterà in diretta le immagini. Le altre celebrazioni del mattino all'abbazia di Pontida sono sospese.

(Unioneonline)

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