Disposto il rientro a casa dei primi evacuati a Vigo di Fassa, in provincia di Trento, allontanati dalle proprie abitazioni dopo una bomba d'acqua che ieri sera ha provocato in breve tempo frane e smottamenti e l'esondazione di alcuni corsi d'acqua.

Si tratta di più di una quarantina di persone, quasi tutti quelli che erano stati evacuati nella zona di Pera di Fassa a causa di un masso instabile.

Sono ancora tanti però quelli che aspettano il via libera per fare rientro a casa. Nel complesso la situazione ora appare tranquilla, ha smesso di piovere e - dopo le opportune misure adottate per garantire la sicurezza delle persone - stanno proseguendo i monitoraggi con i droni e le operazioni di pulizia.

Dopo tanta siccità il maltempo si è abbattuto ieri sera su Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige: in fretta e furia cento persone sono state evacuate in Val di Fassa da alberghi e abitazioni private per il rischio di smottamenti, proprio mentre era in corso il primo esodo di agosto con tanti italiani e turisti stranieri in marcia su strade e autostrade con incidenti e code.

Tanti i problemi segnalati un po' in tutta la valle, come esondazioni, massi pericolanti, cedimento di strade.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata